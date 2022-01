La nazionale svizzera di Murat Yakin inizierà il 2022, anno del Mondiale in Qatar, disputando due partite amichevoli a fine marzo. La federazione elvetica (ASF) ha infatti annunciato che sabato 26 marzo, a Wembley, i rossocrociati affronteranno su invito l’Inghilterra (ore 18.30 svizzere). Tre giorni più tardi, la «Nati» ospiterà poi la selezione del Kosovo al Letzigrund di Zurigo (orario ancora da definire). La preparazione in vista di questi due impegni inizierà lunedì 21 marzo a Marbella, nel sud della Spagna.

Il 2022 della selezione di Murat Yakin proseguirà poi con il sorteggio dei gruppi del Mondiale in Qatar (1 aprile), le sfide di Nations League contro Repubblica Ceca (2 giugno e 27 settembre), Portogallo (5 giugno e 12 giugno) e Spagna (9 giugno e 24 settembre), nonché l’inizio della preparazione in vista della Coppa del Mondo (14 novembre) e il torneo vero e proprio in Qatar (dal 21 novembre al 18 dicembre).