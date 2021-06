Il primo tempo si era aperto con due piccoli brividi nell’area rossocrociata. Per la precisione, due traversoni pericolosi scagliati da James e Bale tra il 3’ e il 6’. Prese le misure dell’avversario, la Svizzera ha iniziato a fare possesso. Un possesso, invero, piuttosto sterile. Che non ha impedito al Galles si affacciarsi dalle parti di Sommer. Il portiere elvetico si è così dovuto superare - con un guizzo pazzesco - al quindicesimo: di Moore il colpo di testa nel cuore dei 16 metri, dopo che James era scappato a Mbabu sulla sinistra. Che paura, davvero. Superato lo spavento, la squadra di Petkovic ha pian pianino preso coraggio. E al 20’ è andata vicina alla rete del vantaggio: delizioso il tacco di Schär su corner basso di Shaqiri, ma Ward ha detto di no con i piedi. Da metà primo tempo in poi, è quindi salito in cattedra Seferovic. Oddio, senza fare sfracelli. Se però la Nazionale ha flirtato più volte con il gol, il merito è stato dell’attaccante del Benfica. Il demerito? L’imprecisione, sia al 27’ al termine di un bel movimento spalle alla porta e soprattutto a un amen dalla pausa. Le conclusioni dell’ariete rossocrociata sono infatti terminate a lato prima e - imperdonabilmente - alle stelle poi. Dominante in termini di palleggio, nei primi 45 minuti la Svizzera ha così sprecato un paio di buone occasioni per allungare su un Galles rognoso ma non trascendentale, al netto di un alcune ripartenze fulminee. Bene Sommer, Rodriguez, Freuler e in generale la difesa. Troppo poco presenti e impattanti, Xhaka, Embolo e Shaqiri.

Forse l’hanno compreso da sé, forse Petkovic ha invitato i diretti interessati a darsi una svegliata. Sta di fatto che l’inizio della ripresa, per i rossocrociati, è stato folgorante. Sì, l’1-0 è infine arrivato. Come una benedizione. E a costruirlo sono stati proprio Shaqiri ed Embolo, al 49’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, XS ha apparecchiato con il sinistro, mentre Breel ha vinto di prepotenza lo scontro diretto e poi insaccato di testa. Il vantaggio elvetico, per altro, è caduto tra due altre fiammate dello scatenato Embolo, con Ward subito attento e poi Mbabu a calciare malamente fuori. Poteva essere il 2-0 e il colpo del kappaò. Intontito per dieci minuti buoni, il Galles ha quindi provato a reagire. Passando soprattutto sulle corsie laterali, con Bale e James. Al 60’ è però stato il difensore centrale Davies a ritrovarsi in buona posizione di sparo: cruciale la deviazione in angolo. Di chi? Sempre di Embolo. Che, non pago, al 64’ ha sfiorato la doppietta con un destro a giro molto, molto bello, ma purtroppo fuori misura di un’inezia. Per dare sostanza e gamba al centrocampo, Petkovic ha dunque deciso di cambiare. Fuori Shaqiri, dentro Zakaria. I Dragoni non hanno smesso di spingere. Più con la forza delle disperazione che con le idee. Comunque, e purtroppo, quanto basta per pareggiare i conti, mentre la Svizzera si era ingenuamente rinchiusa nella propria metà campo. A trovare il grimaldello per scardinare la porta di Sommer al 74’ è stato il solito Moore, sgusciato via a Zakaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una testata clamorosa alla Svizzera e al match. Ogni coordinata o quasi è infatti saltata. Il Galles non ha tolto il piede dall’acceleratore, la Svizzera ha da parte sua cercato di tornare dalle parti di Ward. È arrivato pure il turno di Gavranovic, tardino, all’84’. E al bomber ticinese sono bastati 20 secondi per andare in rete. Incredibile. Peccato che sulla sponda di Embolo, l’attaccante della Dinamo Zagabria si trovasse in fuorigioco. Una posizione non rilevata dalla terna arbitrale ma dal VAR. All’89 è per contro stato Embolo, di testa, a impegnare di nuovo Ward, con la Svizzera oramai protesa in avanti alla ricerca del 2-1. Un gol, però, che non è più arrivato.