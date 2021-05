Un bolide dietro l’altro. Le portiere scintillanti che si aprono. Flash a ripetizione. E poi via, a sottoporsi al primo degli undici tamponi in programma nelle prossime settimane. Il raduno della Nazionale a Bad Ragaz si è aperto così, secondo un rituale oramai consolidato. E all’insegna delle cinque stelle. Quelle del Grand Resort, che per i prossimi dieci giorni ospiterà i rossocrociati, prima del decollo verso l’Azerbaigian. Direzione: Euro 2020. Sì, la Svizzera da mercoledì pomeriggio ha iniziato a scaldare i motori in vista del torneo itinerante, in agenda dall’11 giugno all’11 luglio prossimi.

La personalità di Jordan

La maggior parte dei 29 pre-convocati da Vladimir Petkovic ha già vissuto vigilie così cariche di attesa. Jordan Lotomba, 22 anni, si gioca invece un biglietto aereo per il primo, grande appuntamento della sua carriera. «Ma la pressione che provo è solo positiva» afferma con convinzione il difensore del Nizza. Il suo nome figura tra i quattro-cinque a rischio «taglio», il 2 giugno prossimo. «Cosa servirà per convincere Petkovic? Beh, mostrare un’immagine positiva di sé in campo. Non dovrò essere timido, cercando al contempo di giocare in modo naturale». La prima stagione in Ligue 1, in ogni caso, parla a favore del diretto interessato: «Ho disputato buona parte delle partite, sfidando grandi squadre come PSG, Marsiglia, Lione. Di più: il fatto di aver fronteggiato campioni del calibro di Kylian Mbappé, mi spinge a credere nelle mie potenzialità. E a dire che, sì, sono pronto per partecipare a un Europeo».

Dalla Prima Lega all’Europeo?

Solo tre anni fa, poco prima che la Svizzera prendesse parte ai Mondiali russi, Jordan Lotomba si prestava ad aiutare la U21 dello Young Boys, in Prima Lega. Oggi sogna di ascoltare l’inno rossocrociato in occasione della prima sfida dell’Euro, contro il Galles. «Ma non sono sorpreso della progressione conosciuta in questi anni» ci dice l’ex giallonero. «Ho lavorato tanto per raggiungere un tale livello, superando pure un grave infortunio. Insomma, credo di essermi meritato la chiamata al campo d’allenamento. E ora, perché no, spero di poter andare anche più lontano». A lottare per uno dei 26 posti disponibili sarà pure Ndoye, compagno di Lotomba al Nizza. E se alla fine a essere escluso fosse proprio uno tra Jordan e Dan? «Ci siamo già visti abbastanza nel nostro club» scherza il terzino. «Battute a parte, Dan è un ottimo giocatore e sono felice che sia stato chiamato a sua volta. Abbiamo appreso della convocazione insieme. E, va da sé, la gioia è stata condivisa. Entrambi non ce l’aspettavamo e ora dovremo dare il massimo per convincere l’allenatore».

I principi del ct

Leader della Nazionale U21, Lotomba ha ad ogni modo già avuto a che fare con la selezione maggiore. In occasione dell’amichevole dello scorso autunno contro la Croazia. «Certo, al di là di un modulo o dell’altro, so bene che a Petkovic interessano determinati principi di gioco. Personalmente posso giostrare sia a destra sia a sinistra. L’importante, e l’ho capito all’esordio coi rossocrociati, è saper spingere tanto davanti, creando superiorità, e farsi trovare pronti dietro. Insomma, correre, correre e ancora correre».

©CdT.ch - Riproduzione riservata