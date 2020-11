Niente. Il 2020 della Svizzera resta maledetto. Anche in Belgio non è arrivata una vittoria. Anzi, i rossocrociati sono caduti contro una squadra rimaneggiatissima. Nel silenzio di Leuven è finita 2-1, con Mehmedi a portare in vantaggio gli elvetici e Batshuayi - complice errori e passività degli ospiti - a ribaltare il risultato.

Il primo guizzo del match è capitato sul piede di Embolo, che al 5’ ha però perso l’attimo sul più bello, scegliendo il suggerimento invece che andare al tiro. Poco male perché il vantaggio rossocrociato è caduto appena sette minuti più tardi. È stato Mehmedi, freddissimo, a capitalizzare un lancio da dietro di Schär e soprattutto lo svarione di Bornauw. Contro una squadra a dir poco sperimentale, la Svizzera ha retto le redini del gioco a lungo. Costruendosi un’altra, nitida occasione al 26’: cross dalla destra di Edimilson, capocciata deviata di Gavranovic e intimo tête à tête tra Mehmedi e Mignolet. Ad avere la meglio è però stato l’estremo difensore belga. È a questo punto, e solo a questo punto che i Diavoli Rossi hanno iniziato ad alzare il baricentro, mettendo un pizzico di pressione a Xhaka e compagni. Per vivere nuove emozioni si è ad ogni modo dovuto attendere il finale di frazione. Per la Svizzera ci ha provato, male e in due occasioni, Zuber. Sull’altro fronte Mvogo ha invece dovuto sventare un tiro-cross di Vanaken.

Nella ripresa Vladimir Petkovic ha cambiato la sua formazione per quattro-undicesimi. Il tutto inserendo anche Shaqiri e rinunciando a Xhaka. Il risultato? Il Belgio ha trovato il pareggio già al 49’. Colpa di un’uscita dalla difesa sconsiderata di Benito, che ha regalato palla all’avversario. La sfera è arrivata a Batshuayi, abile nel rientrare sul sinistro e a superare Schär e Mvogo con un sinistro secco. La reazione della Svizzera non si è fatta attendere e ha assunto il volto di un altro subentrato: il destro di Ruben Vargas, al 52’, è però stato bloccato da un reattivo Mignolet. Dieci minuti più tardi è per contro stato Widmer a spaventare l’estremo difensore belga, ancora bravo sulla linea di porta. Il patatrac, in casa Svizzera, si è quindi materializzato al 71’: minuto che ha visto lo scatenato Batshuayi scaricare alle spalle di Mvogo una lunga azione dei padroni di casa. Molle, pure in questa circostanza, Schär. Chiamata a rincorrere, la Svizzera ha provato a riequilibrare l’incontro più con gesti estemporanei che con azioni ragionate. Ne sono venute fuori un paio di fiammate, di Steffen (attento Mignolet) ed Edimilson (tiro di poco alto). Ma nulla più. Se non la sesta partita consecutiva senza successo di questo maledetto 2020.

IL TABELLINO

Belgio 1

Svizzera 2

0-1

Reti: 12’ Mehmedi 0-1, 49’ Batshuayi 1-1, 71’ Batshuayi 2-1.

Arbitro: Jérôme Brisard (Fra).

Belgio: Mignolet; Bornauw (91’ Denayer), Mechele, Vertonghen; Chadli, Praet, Dendoncker, T. Hazard (91’ De Keteleare); Lukebakio (84’ Kayembe), Batshuayi, Vanaken.

Svizzera: Mvogo; Cömert, Schär, Benito (74’ Omeragic); Edimilson, Sow, Xhaka, Zuber (46’ Vargas); Mehmedi (46’ Steffen), Embolo (46’ Widmer); Gavranovic (63’ Seferovic).

Ammoniti: ???.

Note: Belgio senza Saelemaekers, Castagne, Carrasco, Trossard (infortunati), Courtois, De Bruyne, Witsel, Lukaku (a riposo) ed E. Hazard (coronavirus). Svizzera senza Kobel, Omlin, Mbabu e Zakaria (infortunati) e Lotomba (coronavirus).

©CdT.ch - Riproduzione riservata