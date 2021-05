In campo, in qualità di avversario, c’erano gli Stati Uniti. Ma le risposte ricercate dalla Nazionale dovevano preparare al Galles, primo dei tre ostacoli del girone A all’Europeo. Se a contare è solo risultato, beh, bene. Perché, sì, la Svizzera ha centrato l’ennesima vittoria di questo 2021. E lo ha fatto contro un avversario tenace, proprio come dovrebbero rivelarsi Bale e compagni. Sul piano del gioco e dell’atteggiamento, gli elvetici hanno invece convinto meno. Toppando in particolare il primo tempo, teatro di leggerezze, insofferenza di alcuni elementi e tantissimi errori. A sbagliare, in questo senso, è stato sia il reparto arretrato, sia l’attacco. Il primo ha perseverato nella costruzione da dietro, impappinandosi a più riprese di fronte alla pressione pazzesca di McKennie e compagni....