Prossimamente, Mauro Lustrinelli e il suo staff avranno tutto il tempo di riavvolgere il nastro di quanto accaduto negli ultimi giorni, lanciando uno sguardo approfondito all’avventura rossocrociata in terra slovena. Una settimana e tre partite da ripercorrere un fotogramma dopo l’altro, per poter trarre importanti insegnamenti in vista della prossima campagna. Sia per evitare di commettere gli stessi errori, sia per cercare di riproporre quelle dinamiche che invece hanno funzionato a meraviglia, tra Lubiana e Capodistria.

La sorpresa

Il punto più alto di tutta la rassegna, dal punto di vista dei rossocrociati, rimarrà senz’altro la sorprendente vittoria contro l’Inghilterra. Un esordio da favola che aveva fatto sognare ad occhi aperti tutti quanti, lanciando al meglio la fase a gironi degli...