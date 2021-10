La Svizzera U21 vittoriosa in Bulgaria

Prezioso successo per la Svizzera Under 21 nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei di categoria. A Sofia, dove si è giocato in condizioni proibitive sotto la pioggia, i giovani rossocrociati hanno sconfitto la Bulgaria 1-0. A realizzare il gol del successo, allo scadere del primo tempo, è stato Imeri. La nazionale elvetica guidata da Mauro Lustrinelli, reduce dal 2-2 contro l’Olanda, è in testa alla classifica con 10 punti dopo 4 partite.