La Svizzera è salva, ricorso permettendo. La Commissione disciplinare, etica e controllo dell’UEFA, chinatasi sull’annullamento della partita fra i rossocrociati e l’Ucraina del 17 novembre scorso in seguito alla quarantena per gli ucraini pronunciata dal medico cantonale lucernese, ha dichiarato la vittoria a tavolino della nazionale di Vladimir Petkovic per 3-0. E questo perché, secondo i regolamenti speciali varati in epoca COVID-19 dalla stessa UEFA, l’Ucraina è stata dichiarata colpevole del mancato svolgimento del match. La Federcalcio ucraina, appresa la notizia, attraverso il suo vicepresidente ha annunciato che verrà presentato un ricorso al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.