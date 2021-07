In occasione della prima giornata di Challenge League, ricorda la Swiss Football League, due partite sono state rinviate a causa delle quarantene pronunciate dalle autorità. Allo stesso tempo, l’evoluzione del virus è incerta. Questi due elementi hanno spinto i vertici del nostro calcio, durante il comitato della Lega, di rivedere il concetto di protezione COVID-19 e adattarlo. In particolare, come detto, giocatori e staff dovranno avere un certificato COVID con sé valido in qualsiasi momento.