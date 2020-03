Nessuna votazione sulla possibile, nuova formula del campionato di Super League. E questo già si sapeva. Oggi, però, la Swiss Football League aveva in agenda un’altra decisione importante. Da prendere in videoconferenza. Ovvero, come portare a termine i campionati di Super e Challenge, attualmente sospesi. Ebbene, dopo la conferenza stampa del Consiglio federale è stato deciso di annullare il meeting a data da destinarsi. Il motivo è presto detto: prima di chinarsi sul dossier, i club elvetici vogliono aspettare le decisioni delle cinque, grandi Leghe europee riguardo ai rispettivi campionati. Ovvero, cosa faranno Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna? Se ci sarà omogeneità a livello europeo, insomma, allora anche la Svizzera cercherà di adeguarsi e allinearsi al volere comune. La proposta avanzata dal Football Club Lugano – una pausa «estiva» adesso per poi proseguire e concludere la stagione nei mesi di giugno e luglio – dovrebbe dunque vincere le resistenze di alcuni club. Prepariamoci, virus permettendo, ad un festival di partite in piena estate.