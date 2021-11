«Il futuro del FC Lugano è di fronte a un bivio. Il 28 novembre è una data cruciale. Si voterà sul progetto di nuovo stadio multifunzionale e il club bianconero ha la possibilità di riacciuffare il treno o, quantomeno, evitare di perderlo (definitivamente?)». A una settimana e poco più dal voto cittadino sul Polo sportivo, la Swiss Football League scende in campo. E, con una nota ufficiale, tiene a ricordare la posta in gioco. «La sorte della società, nell’immediato, sarà infine chiarita. Perché l’esito delle urne è, né più né meno, essenziale per lo sviluppo del club». In questo senso, e ricordando i servigi oramai settuagenari di Cornaredo, la lega svizzera parla di «un’occasione imperdibile per il Ticino, una delle ultime regioni del Paese orfana di un’infrastruttura moderna e omologata per la Super League e le coppe europee». In caso di voto negativo, prosegue la SFL, «ogni nuova iniziativa richiederebbe degli enormi tempi supplementari». Il progetto, va da sé, sta a cuore anche al CEO della Swiss Football League Claudius Schäfer. «In Svizzera, solo un’infrastruttura moderna può garantire la gestione durevole di un club del massimo campionato. E godere di una base economica sana e qualitativamente all’altezza costituisce altresì la migliore premessa per il successo a livello di formazione. Non solo. L’attuale progetto di nuovo stadio a Lugano, un’opera convincente, ha tutto ciò che serve per trasformare - nel futuro - le notti del calcio nazionale e internazionale in una fonte di felicità per le ticinesi e i ticinesi». Insomma, ribadisce la SFL, quella alle urne è «un’opportunità da non mancare».