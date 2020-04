In collaborazione con l’Istituto di malattie infettive di Berna, la Swiss Football League ha elaborato un piano dettagliato che ha trasmesso all’Ufficio Federale dello sport. Il dossier prevede degli scenari per la ripresa degli allenamenti e per l’organizzazione di partite a porte chiuse: dovrà servire alle autorità come base per una decisione riguardo al calcio professionistico. La SFL e i club attendono un nuovo calendario il più presto possibile.