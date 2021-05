Ecco i risultati delle Under del Team Ticino, impegnate nel weekend. Spicca il successo della Under 18 sul Basilea, risultato per nulla scontato considerando, soprattutto, la forza e il blasone dell’avversario.

Team Ticino U21 – Team Vaud M21 1-4

Reti: 66’ Tonelli

Sconfitta dolorosa per la U21, che contro un forte Team Vaud ha dimostrato poca lucidità sotto porta. Durante il primo tempo la squadra di casa gestisce bene il gioco ma le diverse occasioni da rete non vengono finalizzate. Su due palle ferme (punizione prima e calcio d’angolo poi) i vodesi passano in vantaggio. Nel secondo tempo Tonelli riapre la partita. I ticinesi cercano la rete del pareggio senza successo. Nei minuti finali gli ospiti segnano ancora due reti.

Team Ticino U18 – FC Basilea U18 2-1

Reti: 19’ Muci, 27’ Piffero

Ottima vittoria della U18 contro un agguerrito Basilea in lotta per il campionato. I ticinesi impongono subito il loro gioco e al 19esimo Muci segna la rete del 1 a 0 su calcio d’angolo. Passano pochi minuti e al 27esimo Piffero sigla il 2 a 0. I ragazzi di mister Lanza gestiscono bene la partita e se la prima frazione fosse terminata con un passivo maggiore non vi sarebbe stato nulla da dire. Il secondo tempo è la fotocopia del primo, i ticinesi falliscono a più riprese il tre a zero. Gli ospiti all’87esimo riducono lo svantaggio ma i giovani rossoblù non si scompongono e portato a casa un successo di blasone e meritato.

Team Ticino U16 - Servette U16 0-1

Nel primo tempo sono i ginevrini a farsi preferire con buone trame di gioco e facendo risaltare le ottime qualità tecniche dei singoli. La partita resta bloccata fino alla pausa grazie allo spirito di sacrificio dei rossoblù che difendono con ordine, anche se in costruzione potrebbero osare maggiormente. Nel secondo tempo i giovani ticinesi entrano con maggiore aggressività e mettono più pressione alla retroguardia granata. A circa metà della seconda frazione sono i ginevrini a passare in vantaggio. Rinvio del portiere, pallone che scavalca la linea difensiva ticinese, grande controllo dell’attaccante del Servette che suggerisce ottimamente al compagno il quale a tu per tu con il portiere non sbaglia. Da quel momento i ticinesi spingono forte alla ricerca del pareggio creandosi una grossissima occasione dentro l’area di rigore avversaria, il pallone finisce però a lato di pochissimo. C’è tempo ancora per un paio di punizioni dal limite che però non inquadrano lo specchio della porta. La partita termina 1-0 per gli ospiti.

Team Ticino U15A – Servette U15 5-2

Reti: 10’ Amirzade, 13’ Maslarov, 48’ Shabanaj, 68’;76’ Krueziu

Partita dall’alta intensità e ben giocata dai ticinesi, che subiscono al 5’ il gol dello 0-1 ma non si abbattono e prendono totalmente in mano le redini della partita portandosi sul 3-1, al 10’ con Amirzade su rigore, al 13’ con Maslarov. La ripresa vede ancora i ticinesi protagonisti con la rete di Shabanaj e una doppietta di Krueziu che fissa il risultato finale sul 5 a 2. Il Servette si è dimostrato un avversario ostico e di ottimo livello ma i rossoblù sono stati superiori ottenendo così tre ottimi punti.

Team Rheintal/Bodensee - Team Ticino U15 0-4

Reti: 4’ Cuoco, 20’ Pettenuzzo, 60’ Gjorgjievski, 75’ Cedeno

Partita iniziata in modo molto buono dai rossoblù i quali al 4’ minuto passano in vantaggio grazie a Cuoco su assist di Ghirlanda. Al 20’ c’è il raddoppio di Pettenuzzo, su assist di Gazibaric il quale davanti al portiere non sbaglia. Dopo aver chiuso un primo tempo in gestione della partita nel secondo tempo l’inerzia non cambia e al 60’ è Gjorgjievski a trovare il 3-0 anche lui assistito da Ghirlanda. Al 75’ è Cedeno, abile nello sfruttare un cross di Pettenuzzo, a chiudere la partita sul 4-0.

