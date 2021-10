Numa Lavanchy, partiamo dal traguardo che hai appena tagliato. Sapevi, prima di scendere in campo contro lo Young Boys, che quella sarebbe stata la tua centesima partita in bianconero?

«A dire la verità sì. Normalmente non faccio caso a queste ricorrenze, ma per pura coincidenza l’argomento è emerso qualche giorno fa - prima della sfida di Basilea - parlando con Olivier Custodio. A quel punto ho dato una rapida occhiata alle statistiche e ho notato che il traguardo era imminente. Diciamo allora che me ne sono accorto giusto in tempo (ride, ndr.)! Che bello, poi, festeggiarlo così: in una serata storica, con una cornice di pubblico che - personalmente - non avevo mai visto prima a Cornaredo».

Avresti mai immaginato nel febbraio del 2019, quando hai lasciato il Grasshopper per accasarti al Lugano,...