Nell’estate del 2012, tra i corridoi di Cornaredo, Jonathan Sabbatini e Mattia Bottani si incontrano per la prima volta. L’uruguaiano è appena approdato a Lugano dal Chieti e tra le prime figure che lo approcciano in questa nuova avventura, c’è proprio il «Botta». I due, nei nove anni successivi - fra campo e panchine - condivideranno ben 198 partite. Ma all’epoca, ovviamente, ancora non possono saperlo: «Però fin da subito abbiamo capito che saremmo diventati grandi amici - ci confida Sabbatini -. Mattia è una persona aperta e sorridente, che ha sempre lo scherzo pronto. Tra di noi si è immediatamente instaurato un feeling particolare e non a caso, insieme, abbiamo trascorso dei momenti stupendi». Il prossimo, i due, lo vivranno domenica a Zurigo: le 300 partite in bianconero del capitano....