Ospite di TeleTicino giovedì sera, l’ex socio di minoranza del Football Club Lugano Leonid Novoselskiy non ha certo usato parole gentili nei confronti del Team Ticino. Logica la reazione dell’Associazione, che attraverso un comunicato ha definito «lesive» le dichiarazioni dell’imprenditore russo durante la trasmissione Fuorigioco. Lesive e, si legge ancora nella nota, «diffamatorie nei confronti della professionalità degli allenatori e dei giocatori». E ancora: «Il nostro comitato prende le distanze da un approccio polemico e arrogante che può solo nuocere alla causa del calcio ticinese e al delicato ambito della formazione. Ci riteniamo soddisfatti del lavoro portato avanti in questi anni e lo consideriamo in linea con i presupposti e le attese, oltre che perfettamente coordinato con le direttive e la filosofia della ASF. Al di là dei proclami di parte e dei giudizi sommari siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti».