Le giovani promesse ticinesi incontrano Yakin: «Gavranovic titolare, vero?»

Era più sorridente del solito Murat Yakin nel rispondere alle domande, durante la conferenza stampa al Centro Sportivo di Tenero. Forse perché non arrivavano da giornalisti bensì dai giovani calciatori dell’under 12 del Team Ticino. “Quando ero ragazzo sognavo anche io momenti del genere – commenta sorridente l’allenatore della Nati – E poi alcune domande erano davvero interessanti, migliori di quelle che fate voi!”.

Di certo le future promesse del calcio ticinese non si sono lasciate mettere in particolare soggezione dall’essere di fronte a una delle leggende del calcio svizzero, al quale hanno chiesto senza troppi indugi chiarimenti e scelte tecniche in vista delle partite contro Italia e Bulgaria. A partire dalla presenza da titolare di Gavranovic, il preferito della squadra, con Yakin che ha ammesso che, sebbene nutra grande stima verso l’attaccante del Kayserispor, una decisione finale la prenderà solo alla vigilia del match contro gli azzurri.