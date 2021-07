Un’estate italiana, composta da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, era stata scritta per i Mondiali del 1990. Quell’estate, invero, gli italiani cantarono a lungo. Fino alla semifinale. Sulle note della canzone e grazie ai gol di Totò Schillaci. Nel 2021, Notti magiche (come viene chiamata dal 99% delle persone, oramai) è tornata di strettissima attualità. Perché l’Italia di Roberto Mancini è tornata a giocare a Roma e perché gli stessi giocatori degli Azzurri hanno intonato più volte il brano di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Un revival clamoroso. E proprio per questo abbiamo voluto chiedere alla diretta interessata, la Gianna nazionale, come vive questa seconda giovinezza del brano. Ne abbiamo approfittato, ovviamente, per lanciare anche il concerto che la Nannini terrà a Bellinzona nell’ambito di Castle on Air il prossimo 28 luglio (qui per acquistare i biglietti, oppure fisicamente presso i punti vendita Manor, Ufficio Turismo Bellinzona e Coop City).