Non è ancora chiaro se e quando la Swiss Football League (SFL) potrà far ripartire i vari campionati interrotti dall’inizio del mese di marzo. Stando al suo presidente, Heinrich Schifferle, la crisi legata al coronavirus potrebbe anche mettere in forse l’esistenza stessa del calcio elvetico.

La Lega si augura di poter ottenere una risposta più chiara domani, (mercoledì) dalla riunione del Consiglio federale che si esprimerà sulle strategie di uscita dalla crisi per quanto riguarda lo sport. Per la SFL una rapida normalizzazione in merito alla ripresa degli allenamenti e delle competizioni avrebbe un significato cruciale per la sopravvivenza stessa dei club.