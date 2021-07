La sfida tra Lugano e Zurigo ha segnato il debutto dei bianconeri nella nuova stagione di Super League. Ma non solo. Per il club sottocenerino si è trattato anche del primo match ufficiale dove l’accesso allo stadio di Cornaredo era consentito soltanto a coloro in possesso di un certificato COVID, con tutte le insidie del caso. «Fortunatamente l’amichevole contro l’Inter, giocata una settimana prima, ci ha dato una grande mano - rileva il chief marketing officer della società bianconera, Luca Pedroni -. Ci ha permesso di rimettere in moto una macchina ferma ormai da un anno e mezzo, oltretutto penalizzata dai ritardi derivanti dalle note vicissitudini legate al mancato cambio di proprietà».

Test in loco e grande efficienza

Circa 1.800 persone hanno assistito dal vivo alla partita contro i nerazzurri,...