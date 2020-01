Le tensioni fra Stati Uniti e Iran, ai massimi dopo l’uccisione da parte degli americani di Qasem Soleimani e la risposta da parte iraniana, con il lancio di missili verso le basi statunitensi in Iraq, non sembra scalfire la fiducia di Pierluigi Tami. La Svizzera, come noto, visiterà o meglio dovrebbe visitare la penisola araba a fine marzo, per la precisione dal 23 al 31, nell’ambito di un campo d’allenamento organizzato dalla nostra Federcalcio. Due le amichevoli in programma, contro Croazia e Belgio. Bene, come la mettiamo con le citate tensioni internazionali e, soprattutto, con il fatto che l’Iran è vicinissimo al Qatar? La nazionale di calcio americana, in questi giorni, ha deciso di annullare un campo d’allenamento a Doha per motivi di sicurezza. «Noi siamo in contatto tanto con gli organi sportivi quanti con il Dipartimento federale degli affari esteri» ha spiegato Tami, il direttore delle squadre nazionali. «Tanto il campo d’allenamento quanto le due amichevoli ad oggi si svolgeranno come da programma. Non appena riceveremo la luce verde dal DFAE, confermeremo la nostra scelta e andremo in Qatar. Per noi si tratta di un’occasione importantissima sia per affinare la preparazione in ottica Euro 2020 sia, in seconda battuta, per prendere le misure del Qatar, sede dei Mondiali nel 2022».