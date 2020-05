Il suo nome, negli ultimi giorni, è sulla bocca di tutti. Soprattutto a Chiasso. Pablo Bentancur, però, precisa subito: «Io non ho mai cercato di acquistare i rossoblù». È l’inizio di una lunga (e intensa) chiacchierata.

Glielo hanno già chiesto, ma ci aggiungiamo al coro: davvero non ha mai cercato di mettere le mani sul Chiasso?«Davvero. E mi dispiace per questa situazione, in primis per i tifosi. La realtà è che il Chiasso deve alla mia società, la Goal, una cifra importante. Parliamo di un debito. E così, quando la squadra sembrava condannata alla retrocessione, Nicola Bignotti mi chiede di trovare un acquirente. In quel modo, diciamo, io avrei potuto gestire la somma che mi spettava. Sono in attesa da settembre dell’anno scorso. Ho lavorato molto, impiegato tempo e fiducia, mosso i miei...