Spalle al muro - soprattutto per demeriti propri - e senza oramai nulla da perdere, la Swiss Football League tenta l’all in. Come? Indirizzando un appello urgente alla Conferenza dei direttori cantonali della sanità. «Chiediamo un protocollo uniforme per salvare i campionati», il succo della lettera vergata dalla Lega. Uno scritto nel quale si chiede un incontro immediato, così da discutere una a una le quattro proposte immaginate per permettere alla competizione di proseguire. Anche in piena pandemia, sì. «Negli scorsi giorni - sottolinea la SFL - diverse intere squadre sono state poste in quarantena per 10 giorni. E ciò senza che i servizi dei medici cantonali avessero rilevato delle violazioni ai concetti di protezione da parte di giocatori e staff. Inoltre le decisioni relative alle quarantene variano molto da un Cantone all’altro. Questo modo d’agire è in contraddizione con la presa di posizione dell’Ufficio federale dello sport e dell’Associazione svizzera dei medici cantonali alla vigilia della stagione. E mette in pericolo l’equità sportiva e il corretto svolgimento dei tornei». La Lega pone quindi l’accento su uno degli aspetti più paradossali della situazione: «In nessun altra lega straniera conosciuta, le squadre intere poste in quarantena sono così numerose. Nemmeno nei paesi dove le restrizioni in vigore sono più severe delle nostre».