Lionel Messi ha subito una leggera contrattura al quadricipite della gamba destra. La stella del Barcellona, nominato sei volte Pallone d’Oro, è stato costretto a saltare gli ultimi due allenamenti collettivi, compreso quello di stamattina. Il club ha precisato che il suo capitano ha comunque svolto un lavoro individuale per evitare rischi e per non compromettere la sua presenza al primo incontro della Liga previsto tra otto giorni.