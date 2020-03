Non si gioca. Ma il lavoro ai club non manca. A Lugano, ieri, i dirigenti e gli impiegati dell’amministrazione hanno preparato il dossier per l’ottenimento della licenza di gioco in vista della stagione 2020-21. «Dovrebbe essere tutto okay» dice Michele Campana, direttore generale dei bianconeri.

Se i parametri dei ticinesi, in linea di massima e al netto del discorso coronavirus, sono buoni, tant’è che finora la citata licenza è sempre arrivata in prima istanza, il discorso cambia se ci concentriamo sull’unico, vero neo: lo stadio. Cornaredo non risponde più alle esigenze della Swiss Football League. La stessa Lega ha fissato una scadenza precisa: dal 2021 non verranno più concesse deroghe, i bianconeri dovranno mettersi in regola anche sul fronte delle strutture. La Città a suo tempo aveva scartato l’ipotesi di ristrutturare Cornaredo, puntando per contro sulla costruzione di un nuovo impianto all’interno di un progetto molto più ampio denominato Polo sportivo e degli eventi. L’iter, però, finora è stato piuttosto contorto e complicato. «Noi, comunque, ora ci aspettiamo un regalo il prossimo 23 marzo» prosegue Campana. Quella sera, infatti, si terrà il Consiglio comunale. La speranza dei bianconeri e di Campana è che il credito per l’affinamento dello sviluppo progettuale delle strutture sportive e amministrative del Polo venga approvato.