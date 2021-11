Ci risiamo. Il calcio francese si è fermato, di nuovo. Questa volta a Lione, dove la sfida di cartello della 14. giornata di Ligue 1 tra il locale Olympique di Xherdan Shaqiri e quello di Marsiglia è durata appena quattro minuti, prima di essere sospesa. Il motivo? Una bottiglia di plastica scagliata da un supporter locale in direzione del capitano dell’OM, Dimitri Payet, colpito sulla nuca. L’ennesimo episodio da condannare in una stagione fin qui nera, anzi nerissima, per la massima lega transalpina.

Dagli sfottò alla bottiglietta

Per la precisione il nono dall’inizio del campionato, il quinto in qualche modo legato al Marsiglia. In tre occasioni, sfida di domenica inclusa, un giocatore degli Olympiens è stato colpito da una bottiglia scagliata dal pubblico. «L’atmosfera al Groupama Stadium...