A dicembre soffierà su quarantuno candeline. Quarantuno, avete capito bene. Di appendere le scarpe al chiodo, però, Ildefons Lima Solà non ne vuole sapere. Soprattutto dopo che la Federazione del suo Paese, Andorra, lo ha espulso dalla nazionale. È proprio l’ex difensore del Bellinzona a raccontarci questa vicenda.

A settembre aveva masticato amaro. Un mese più tardi, la delusione si è trasformata in rabbia. «Io non c’entro niente con Leo Messi» spiega Ildefons Lima Solà, monumento di Andorra con un passato, importante, a Bellinzona in Super League. «Però, ecco, immaginatevi l’Argentina che nega la maglia della nazionale al suo giocatore più rappresentativo». Voilà, il pasticciaccio è servito. Nel suo piccolo, la storia ha fatto il giro del mondo e attirato l’attenzione di grossi network come...