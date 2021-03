Il Lugano ha maledettamente bisogno di ossigeno. Di tornare a respirare a pieni polmoni, sì. Gli affanni e il batticuore delle ultime settimane non sono salutari. Né per i protagonisti né, tantomeno, per la classifica. Un elastico tirato un po’ di qua e un po’ di là, ma che non conosce strappi. E così domenica a Vaduz andrà in scena un altro scontro ad alta tensione. «Sì, può essere la svolta definitiva» riconosce Maurizio Jacobacci. «Invero - precisa il mister dei bianconeri - credevo che avessimo svoltato già a Sion. Dopo quel 3-0 avvertivo e avvertivamo buone sensazioni. E invece contro lo Zurigo, domenica scorsa, abbiamo perso una partita che se rigiocata altre nove volte finirebbe diversamente. Me la sono riguardata e ho osservato buone cose, cinque occasioni da gol chiare e la giusta attitudine da parte della squadra».

«Guai pensare al pareggio»

Eppure a strappare i 3 punti sono stati gli zurighesi. «Sono certo che se avessimo giocato come i nostri avversari, ci sarebbero piovute addosso tante critiche» insiste «Jaco». Per poi, tuttavia, riconoscere: «Detto questo, conta solo il risultato. E a farlo è stato lo Zurigo». Di qui l’importanza della trasferta nel Principato. «Limitare i danni con un pareggio? No, assolutamente. La mia mentalità è diversa. Al netto della situazione fragile della classifica, ai miei uomini non chiederò altro che la vittoria. Poi potrebbe anche arrivare solo un punto. Ma chi entra in campo per pareggiare ha molte più probabilità di incappare in una sconfitta». E, va da sé, il Lugano non può permettersi l’ennesimo passo falso della stagione.

Un avversario temibile

Nei due precedenti, il Vaduz ha comunque saputo infastidire - e non poco - i bianconeri. Di più. Dopo la pausa invernale la squadra allenata da Mario Frick ha cambiato decisamente ritmo. Fino a portarsi a -7 dal Lugano. «Ma di sicuro non farei a cambio. Sto decisamente meglio all’ottavo posto» tiene a sottolineare, sorridendo, Maurizio Jacobacci. «Ora serve tornare a essere efficaci sotto porta, come avvenuto al Tourbillon. Evitando di subire il primo gol e creandosi pure quel pizzico di fortuna che ultimamente ci è mancato. Perciò ai miei giocatori chiedo di osare in determinati momenti della partita». Basta un episodio per svoltare, già. Perché i bianconeri in questo momento non hanno bisogno d’altro. Una scossa risolutiva. E una bella boccata d’aria, vitale, da andare a cercare persino fuori dai confini nazionali.

