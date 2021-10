Il calcio regionale nelle ultime settimane ha avuto ampio spazio nelle cronache e sembrerebbe che la realtà del calcio minore sia per così dire fuori controllo. Aldilà del rumore, in modo più tranquillo e discreto, esiste un mondo che merita spazio. E allora raccontiamo una realtà, parliamo di ciò che il settore allievi del Giubiasco sta facendo per l’educazione e la formazione sportiva di giovani e giovanissimi calciatori, ragazzi che il pallone non lo considerano ancora un vero e proprio sport, ma soprattutto un puro divertimento. Li incontriamo nel corso di una giornata di allenamento. Si allenano, mettono tanto impegno in ogni tocco del pallone e cercano di ascoltare le parole dei loro allenatori. Ci conduce all’interno del Giubiasco Emilio Scossa Baggi, storico capo della scientifica cantonale...