Sembrava un bollettino di guerra. Il calcio, dapprima: Francia, Germania, UEFA, Inghilterra e altri Paesi «minori». Stop a campionati, Champions ed Europa League. Tutto rinviato. Poi è toccato ad altri sport. Il Giro d’Italia, il rugby, altri due GP di Formula Uno e tanto, tantissimo altro. Ora è ufficiale: il coronavirus ha fermato lo sport. Dappertutto. All’appello mancano soltanto Euro 2020, le Olimpiadi e i Mondiali di hockey.

Niente Nazionale

La Svizzera, va da sé, non è rimasta a guardare. Anzi, dopo l’ennesimo giro di vite imposto dal Consiglio federale e l’introduzione di nuove misure restrittive, le singole Federazioni e Leghe hanno agito e reagito di conseguenza. Il calcio, anche qui, ha recitato la parte del leone: l’Associazione svizzera di football ha annullato ogni partita fino a nuovo avviso. Una decisione valida per tutte le categorie e le fasce d’età. Parallelamente, la Swiss Football League ha esteso la sospensione di Super e Challenge League fino al 30 aprile. Di più, dopo aver annullato la tournée in Qatar la nazionale di Vladimir Petkovic rinuncia a qualsiasi tipo di raduno fra il 23 e il 31 marzo. Non scenderà in campo nemmeno la Under 21 di Mauro Lustrinelli, che avrebbe dovuto affrontare Azerbaigian e Francia per le qualificazioni all’Europeo di categoria. «La salute dei nostri giocatori e di chi sta loro vicino è primordiale per noi» ha sottolineato Pierluigi Tami, il direttore delle squadre nazionali. «Con queste decisioni, ci allineiamo a quanto deciso dalle autorità». Petkovic, dal canto suo, ha tagliato corto: «So che andremo incontro a una lunga pausa, ma ora il nostro obiettivo è migliorare la salute della Svizzera e del mondo. È stato lanciato un segnale: lo sport può e deve combattere il virus». Dominique Blanc, il presidente, ha aggiunto: «La nostra Associazione è la più grande in Svizzera, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità verso la popolazione e il Paese».

Detto del pallone, il nostro Paese ha conosciuto anche gli stop di pallamano, pallavolo, nuoto, sci e tennis tavolo. Sì, lo sport si è fermato.

La torcia deve arrendersi

Perfino la torcia olimpica, che il 24 luglio dovrebbe accendere il braciere di Tokyo 2020, si è arresa alla pandemia. Il tour è stato infatti fermato per evitare assembramenti, oramai vietati ovunque nel mondo. I Giochi provano a tenere duro e lo stesso provano a fare gli Europei di calcio, appesi ad un filo sottilissimo come i Mondiali di hockey. Il resto, come detto, ha alzato bandiera bianca. A cominciare dalla Premier League inglese: aumento di giocatori contagiati e diverse squadre in quarantena. Così non si poteva andare avanti. Una situazione, questa, che ha convinto anche i più scettici, costringendo fra l’altro la Football Association ad annullare l’amichevole di prestigio del 27 marzo a Wembley contro l’Italia. E dire che il governo, presieduto da Boris Johnson, giovedì si era detto contrario alla sospensione dei principali eventi sportivi consentendo il regolare svolgimento delle partite a porte aperte. Una strategia in controtendenza rispetto a quanto stabilito nel resto d’Europa.

Tutto chiuso anche in Francia dove, come in Spagna, il virus viaggia a velocità altissime: niente Ligue 1 e Ligue 2. La Bundesliga, che prima aveva annunciato lo stop da martedì e fino al 2 aprile, ha cambiato in corsa. Si chiude subito, non ci sarà nessun weekend a porte chiuse. Il coronavirus è stato dichiarato pandemia mondiale e anche lo sport, gara dopo gara, disciplina dopo disciplina, suo malgrado è costretto ad arrendersi. Non può fare altrimenti. La mappa del mondo è una sequenza infinita di stop, con qualche piccola bandierina di speranza: è lo sport che prova a difendersi dalla paura. Ma lo show, per ora, non va avanti.

50 milioni di franchi per i club professionistici

Prestiti per 50 milioni a tasso zero, rimborsabili. Destinati a società professionistiche. È una delle misure varate dal Consiglio federale. «Ma è un biscottino» precisa Michele Campana, direttore generale del Football Club Lugano. «È una caramella, vedremo se e quanto incasserà ogni società. Noi, e mi riferisco al Lugano, ora dobbiamo fare in modo di introdurre il lavoro ridotto per i nostri dipendenti. Non sarà facile, ma è necessario per evitare il deposito del bilancio. Il discorso vale per un piccolo club come il nostro, ma anche per quelli più grandi. È tutto in proporzione».

Intanto, il calcio svizzero è stato fermato a tutti i livelli. Quali le soluzioni per i professionisti? Lunedì, le società di Super e Challenge League si troveranno in assemblea. «La nostra proposta è chiara: una pausa ‘‘estiva’’ per poi giocare e finire il campionato attuale in estate. Sion e Chiasso sono con noi, il San Gallo è aperto e pronto a discuterne. Troppi club, però, non vivono questa crisi come un’emergenza. Non si sono resi conto che il virus c’è e può contagiare tutti. Per reggere, ora, è essenziale salvaguardare i ricavi».

