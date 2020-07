La partite tra Neuchâtel e Sion, prevista stasera ma poi rinviata di 24 ore, si potrà giocare regolarmente domani. Il via libera è arrivato da Claude-François Robert, medico cantonale neocastellano, dopo aver valutato i rischi sanitari. Il giocatore rossonero che ieri era risultato positivo al coronavirus, infatti, non è attualmente contagioso. «Di conseguenza, non verrà applicata nessuna misura di salute pubblica in termini di isolamento o quarantena», spiega Robert. Quest’ultimo raccomanda al club di vigilare sulla situazione e di rispettare i piani di protezione.