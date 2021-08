Gol e spettacolo hanno caratterizzato l’andata dei playoff di Champions League fra lo Young Boys e gli ungheresi del Ferencvaros. Al Wankdorf, al fischio finale, hanno sorriso i gialloneri bernesi: il 3-2 di Berna permette alla squadra di Wagner di guardare con moderata fiducia alla partita di ritorno, fra una settimana. La partita, ad ogni modo, è cominciata in salita per i padroni di casa costretti a digerire lo 0-1 di Boli, favorito da un clamoroso errore in disimpegno di Camara. Due minuti più tardi, al 16’, è stato Elia a pareggiare mentre al 25’ Hefti, ingenuo, si è macchiato di un fallo in area sinonimo di rigore ed espulsione. Dal dischetto, pur spiazzando il portiere, Uzuni ha centrato il palo. Sulla ribattuta si è acceso un parapiglia con il pallone finito in rete, ma il gol è stato annullato tramite VAR per una spinta su Martins (che aveva fatto autogol).