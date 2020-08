Dopo aver conquistato il titolo di campione nazionale, lo Young Boys è sempre più vicino al successo in Coppa Svizzera. Grazie alla vittoria contro il Sion, i gialloneri hanno staccato il biglietto per la finale in programma il 30 agosto. Al Wankdorf la squadra di Seoane ha comunque dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sui vallesani, capaci di agguantare il provvisorio 1-1 anche in 10 uomini. Nel finale i padroni di casa sono però riusciti a fare la differenza con le reti di Martins e Mambimbi. L’altra semifinale, Basilea-Winterthur, è in agenda il 25 agosto.