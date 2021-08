È stata una partita pazza, un po’ come all’andata. Una partita che, complice il successo (3-2) dell’andata, ha premiato lo Young Boys: sì, sarà Champions League. Fase a gironi. Milioni e milioni di franchi. Un’impresa, non c’è che dire. E una boccata d’ossigeno in termini di prestigio e ranking per l’intero movimento calcistico svizzero. Ma, appunto, a Budapest non è stata una passeggiata. Anzi. Lo Young Boys, grazie al gol iniziale di Zesiger, sembrava aver indirizzato la partita sui binari giusti. Il Ferencvaros, però, non ha mollato la presa. Al contrario, fra il 18’ e il 27’ – sfruttando anche le amnesie difensive dei bernesi – si è portato sul 2-1 con Wingo e l’ex Lugano Vecsei. Ahia. Nella ripresa, i gialloneri hanno ritrovato gioco, idee e coraggio. Pareggiando la contesa con Fassnacht al 56’ e procurandosi, al 71’, una chance colossale per chiudere definitivamente i conti: Siebatchieu però ha sbagliato il suo rigore. In dieci contro undici dal 66’ complice l’espulsione di Laidouni, i padroni di casa con generosità e (diciamo) disperazione nel finale hanno rialzato il baricentro nel tentativo di segnare il 3-2 e portare l’YB ai supplementari. E invece, in pieno recupero, Mambimbi ha trovato l’agognato gol del 3-2: lo stesso risultato dell’andata, per un 6-4 sull’arco dei 180 minuti che premia (giustamente) la compagine bernese.