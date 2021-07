Lo Young Boys ha lanciato un messaggio chiaro alla Super League. I campioni svizzeri non intende mollare la presa nella rincorsa alla conquista di un quinto titolo consecutivo. I bernesi si sono in effetti imposti 4-3 a Lucerna nella prima giornata della nuova stagione del massimo campionato nazionale, al termine di una partita spettacolare e ricca di reti. Il vincitore della Coppa ha fatto tremare l’YB per un’ora buona.

Ma David Wagner e i suoi giocatori hanno reagito e trovato le energie necessarie. In meno di dieci minuti, e dopo quattro sostituzioni simultanee (58’), i bernesi sono rientrati in partita, grazie a Siebatcheu (59’) e Elia (68’). L’ultimo quarto d’ora è stato dominato dagli ospiti, ma il Lucerna ha tenuto botta sino ai minuti di recupero, quando Siebatcheu ha chiuso la contesa realizzando il 3-4.

Alla fine, quindi, tutto è bene quel che finisce bene per lo Young Boys, che ha mostrato un potenziale offensivo pericoloso, così come una panchina profonda e di qualità. Per contro i bernesi dovranno lavorare sodo sia in difesa sia sulle fasce, reparti in cui hanno avuto le maggiori difficoltà.