Pronti via e il Lugano si crea subito un’occasione con un colpo di testa di Covilo, finito però abbondantemente a lato (3’). Lo Young Boys risponde e si fa vedere per la prima volta in grande pressing attorno al decimo minuto, quando Baumann rischia con un disimpegno da brivido che per fortuna viene soltanto parzialmente deviato da Elia. La prima vera chance di un certo spessore se la crea però nuovamente Covilo, che al 12’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce male a due passi dalla linea, permettendo a Camara di spazzare prima che il pallone potesse raggiungere la porta bernese. Il Lugano si fa apprezzare più degli ospiti e al 23’ torna nuovamente dalle parti di von Ballmoos. Bottani si invola sulla fascia sinistra e confeziona un assist al bacio per Guerrero, che però a tu per tu con il portiere giallonero si fa ipnotizzare, concludendogli addosso. Da lì in poi le due squadre – che vantano le migliori difese del campionato – tornano a chiudere praticamente ogni varco, fermando prima dell’ultimo passaggio diverse trame interessanti. C’è però tempo per un’ultima puntata offensiva degli uomini di Jacobacci, che al 38’ ripartono velocemente con Bottani in un’azione promettente, che però termina poco prima dell’area di rigore avversaria. Il numero dieci bianconero si accascia infatti a terra apparentemente dolorante - come peraltro già accaduto in un paio d’occasioni durante i primi quarantacinque minuti – senza riuscire a concludere. È l’ultimo sussulto prima della pausa.