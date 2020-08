Emozioni e scene poco edificanti dopo il fischio finale hanno caratterizzato la finale di Coppa Svizzera tra Young Boys e Basilea, giocata al Wankdorf. Il successo è andato ai bernesi, che non alzavano il trofeo da 33 anni. Per il club giallonero, già trionfatore in Super League, si tratta della prima doppietta dal 1958. Sul 2-1 finale c’è la firma di Spielmann, autore del gol decisivo all’89’. Era entrato in campo appena sette minuti prima. Ma pesa parecchio l’errore del portiere Nikolic. A passare in vantaggio erano stati i renani con Alderete, alla fine del primo tempo. Di Nsame il pareggio al 50’. Come detto, a fine incontro si sono viste immagini di grande nervosismo, con provocazioni e spintoni tra giocatori avversari.