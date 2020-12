È successo di tutto, quantomeno nel finale. Sotto per 1-0 a causa del gol di Debeljuh, caduto all’84’, lo Young Boys è riuscito a riacciuffare l’1-1 contro il Cluj. Quindi, con Gaudino, ha trovato il 2-1 definitivo. Un risultato, questo, sinonimo di qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ci è voluto un rigore, sulle prime apparso generoso, a tempo scaduto per consentire ai gialloneri di pareggiare e rimettere la partita sui giusti binari. Il portiere Balgradean, poi espulso, è intervenuto di pugno su Zesiger nel tentativo di respingere un pallone. Tentativo riuscito, ma secondo l’arbitro l’intervento è stato troppo irruento. Rigore, proteste dei romeni e trasformazione, freddissima, di Nsame che successivamente ha rimediato pure lui un cartellino rosso per un fallaccio. Poco male, perché in contropiede Gaudino ha messo definitivamente al sicuro la squadra di Gerardo Seoane. Il passaggio del turno, va da sé, è una buona notizia anche per il ranking UEFA.