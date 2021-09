La Champions League dello Young Boys si è aperta in un modo pazzesco. È tutto vero, al Wankdorf sono caduti il Manchester United e sua maestà Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha illuso i suoi, siglando il provvisorio 1-0 nel primo tempo. Rimasti in dieci per un rosso diretto rimediato da Wan-Bissaka, i Red Devils hanno subito la clamorosa rimonta dei gialloneri. Sì, perché nella ripresa la squadra di Wangner si è scatenata. Ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e con Ngamaleu e Siebatcheu ha capovolto il risultato. Pazzesco, dicevamo. La rete che ha regalato i primi tre punti della fase a gironi ai bernesi è infatti stata firmata a un amen dal triplice fischio finale. La punta americana è scappata via a tutti, freddando De Gea e mandando in visibilio gli oltre 30.000 spettatori accorsi a Berna.