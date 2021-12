Sembra un ricordo d’infanzia. Per molti, lo è. Qualcosa che, sì, sappiamo essere successo in un passato più o meno lontano. Ma a cui ci aggrappiamo con sensazioni vaghe. Qualche flash, poco altro. D’altronde Young Boys e Basilea si spartiscono la torta da anni. Fameliche come non mai. E così, per risalire all’ultima squadra in grado di scippare lo scettro a gialloneri e renani bisogna risalire a una vita fa. Tredici stagioni, per l’esattezza. Obama era diventato presidente degli Stati Uniti da qualche mese, la Lehman Brothers falliva miseramente e Google sfidava Nokia e Apple con il suo Android. A scrivere la storia, all’epoca, era però stato anche lo Zurigo. Campione svizzero ma anche campione d’inverno. Già, la formazione guidata da Bernard Challendes aveva chiuso davanti a tutti pure il...