In casa Lugano sono settimane decisive. Non soltanto per quel che concerne il lato puramente sportivo – con la Coppa sfuggita di mano ieri dopo il k.o. contro il Lucerna, e un campionato molto serrato – ma anche in sede di mercato. Oggi ad esempio, da diversi media italiani è giunta la notizia di un forte interessamento della Sampdoria per il centrocampista Sandi Lovric: «Ma per ora non c’è ancora nulla di concreto, solo tante voci – ci confida il direttore sportivo del club sottocenerino, Marco Padalino -. Non è però un segreto che Sandi è uno dei pezzi più pregiati della nostra rosa e la volontà è quella di cederlo in caso di buona offerta, per aiutare le casse del club dopo una stagione complicata dal punto di vista economico. Tante squadre hanno fin qui espresso interesse, vedremo cosa ci riserverà il futuro». Lo stesso Padalino in carriera aveva giocato in Serie A, vestendo – tra le altre - proprio la maglia della Samp. Come vedrebbe, il DS bianconero, un eventuale approdo di Lovric nel club ligure? «È complicato, perché il livello è davvero alto. Lui però fisicamente ha grande resistenza e ad essa abbina un’ottima tecnica e visione di gioco. Se continua così, riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel calcio che conta. In chiave Samp invece, potrebbe essere un prospetto da far crescere».

Il tesoretto di Holender

In questi giorni si è parlato molto anche del possibile riscatto di Filip Holender da parte del Partizan Belgrado. In prestito al club serbo, il nazionale ungherese di proprietà del Lugano ha fin qui totalizzato in stagione ben otto gol e quattro assist in diciannove partite. Con la società balcanica si era pattuita una cifra intorno al mezzo milione di franchi: «Il Partizan, a parole, ha già espresso la volontà di acquistarlo a titolo definitivo, per l’ammontare concordato – ci spiega il Pada -. Poi chiaro, vedendo come sta giocando, l’idea di provare a venderlo anche altrove a cifre più elevate stuzzica. L’ultima parola spetta al presidente Angelo Renzetti, ma in un mercato dove in pochi hanno soldi da spendere, potrebbe essere più saggio accettare un’offerta forse più bassa ma al tempo stesso certa, piuttosto che rischiare di ritrovarsi poi a mani vuote. Però tutto andrà valutato, nulla è ancora deciso». Ma vedendolo giocare così, al Lugano non verrebbe voglia di tenerlo e dargli una seconda occasione? «Sul piano puramente tecnico è lo stesso Holender che abbiamo visto a Lugano. Un giocatore con grandi qualità, che però da noi non è mai riuscito a mostrare con costanza. Non credo cambierebbe molto, riportandolo a Cornaredo».

I rammarici legati a Kecskés

Da un ungherese all’altro. Il difensore Akos Kecskés è in scadenza di contratto e tra pochi mesi parteciperà – con ogni probabilità – agli Europei con la selezione magiara. Una situazione spinosa per il Lugano, che potrebbe concretamente rischiare di perdere un ottimo elemento, senza ricavarne un centesimo: «Purtroppo è così – prosegue il direttore sportivo dei bianconeri -. Ne abbiamo parlato a lungo con Akos, ma non siamo riusciti a trovare una soluzione. Peccato, ma rispettiamo la sua volontà e le sue ambizioni. Mai dire mai nella vita, ma se devo fare una previsione, temo che non potremo più contare sui suoi servigi a partire dalla prossima stagione. Una perdita importante sia sul piano sportivo che su quello economico, visto che non potremo monetizzare il suo addio». Discorso differente invece per il suo compagno di reparto Numa Lavanchy, sul quale – pare – ci sia il forte interesse del Lucerna, secondo quanto riportato da alcuni media d’oltralpe: «Numa interessa al Lucerna? Non lo sapevo! – scherza Padalino -. No, io non ho ricevuto alcuna offerta concreta, però anche lui – come Lovric e Baumann – è uno degli elementi di maggiore interesse in chiave mercato. Ha però un contratto valido fino al 2022 ed è uno dei pilastri della nostra squadra. Saremmo felicissimi di tenerlo e contare su di lui anche per la prossima stagione».

Ziegler è una scommessa vinta

E chissà che per il prossimo anno, non possa rimanere dalle parti di Cornaredo anche Reto Ziegler. Giunto in punta di piedi durante il mercato invernale, contornato anche da un po’ di scetticismo, l’ex nazionale elvetico ha fin qui convinto tutti, dimostrando di poter dire ancora la sua: «È stata una scommessa vinta. Quando hai la possibilità di firmare un giocatore della sua caratura ed esperienza, lo fai. Poi a dipendenza di come sta, vedi anche che ruolo affidargli. Lui oltre ad essere un grande leader, si è fatto trovare pronto anche sul piano fisico, scalando le nostre gerarchie. Il rinnovo? Potrebbe anche succedere, vedremo. Se dovesse continuare così, non vedo controindicazioni».

Focus sul campionato

Musica del futuro, insomma. Intanto il presente parla di un’eliminazione in Coppa Svizzera che ancora brucia: «Il rammarico più grande è non essere riusciti ad arrivare in semifinale in un anno senza Young Boys e con diverse squadre di Challenge League ancora in corsa. Però se penso alla partita disputata ieri contro il Lucerna, non possiamo avere rimpianti. La squadra ha dato tutto ed è uscita a testa non a testa alta, di più. Cosa che non era accaduta in passato ad esempio a Losanna o ad Aarau. Semplicemente non era la nostra serata, capita a volte nel calcio». Il focus torna ora torna dunque sul campionato, dove i bianconeri hanno tutte le carte in regola per realizzare qualcosa di importante: «Il nostro obiettivo è finire bene per tornare a giocare una competizione europea, anche se non sarà facile. Domenica lo Young Boys proverà a chiudere il discorso legato al titolo e scenderà in campo più motivato che mai. Poi avremo San Gallo e Servette in casa e lo Zurigo in trasferta. Credo che lì, in quei tre incontri, si deciderà un po’ il nostro futuro. Saranno partite da non sbagliare» chiosa Padalino.

