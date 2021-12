Peccato. Perché la sesta vittoria nelle ultime sette gare era lì, a portata di mano. Contro il San Gallo, il Lugano non è invece andato oltre il pareggio. Al kybunpark è finita 1-1, con una rete per tempo. A illudere i bianconeri è stato Lovric, che a ridosso della pausa ha portato in vantaggio i suoi. A rovinare tutto, nella ripresa, ci ha purtroppo pensato Baumann, imperdonabile nel tentativo di fermare Duah. Un errore clamoroso, sì, che ha inceppato in parte la marcia dei ticinesi.

Si è partiti a mille all’ora. E con un palo clamoroso, colpito da Bottani già al secondo minuto. Decisiva la leggera deviazione di Zigi. Superato lo spavento iniziale, il San Gallo ha preso in mano le redini del gioco. I tentativi d’irruzione nell’area bianconera si sono però puntualmente scontrati con la solidità dei vari Daprelà, Maric e Ziegler. Mentre Baumann ha dovuto solo neutralizzare conclusioni dalla distanza. Sui lati hanno fatto buona guardia anche Lavanchy e Facchinetti, con quest’ultimo che tuttavia ha dovuto lasciare il campo alla mezz’ora. Infortunato. Al suo posto Croci-Torti ha gettato nella mischia Yuri. E qualche sopracciglio, ammettiamolo, si è sollevato. Per tutta risposta il brasiliano ha quindi sfoderato un fendente dal quale è nato il vantaggio di Lovric, a un amen dalla pausa. Bella, bellissima l’iniziativa bianconera, partita sulla sinistra e da Ziegler, proseguita per l’appunto con il traversone di Yuri. E conclusa alla perfezione dalla coppia Lavanchy-Lovric: il primo ha offerto una sponda educatissima, mentre lo sloveno - autore di un primo tempo totale - ha concluso in rete con un repentino tuffo di testa. Un premio, al termine di 45’ giocati al solito con grande intelligenza dalla squadra di Croci-Torti.

La ripresa si è aperta con il (logico) forcing sangallese. E con una serie di chiamate arbitrali controverse che hanno infiammato il kybunpark. Al 55’, in particolare, Horisberger non ha ravvisato un pestone al limite dell’area ai danni di Custodio. A compierlo Görtler, ammonito poco prima e dunque in qualche modo graziato. Un corner di Ruiz, calciato alla Liverpool, ha in parte sorpresa la difesa del Lugano al 65’, ma Duah - appena entrato - ha fortunatamente sparato a lato. L’attaccante del San Gallo, il gol, lo ha però trovato cinque minuti più tardi. Oddio, più che lui, a spingere la palla in rete - compiendo un errore pazzesco - è stato Baumman. Incredibile, davvero, l’intervento scomposto del portiere bianconero, sul cross dalla destra appena sfiorato da Duah. L’estremo difensore del Lugano si è fatto in parte perdonare all’82’, salvando sulla linea di porta un tocco ravvicinato di Youan, innescato dal solito Duah. Poco dopo ci hanno provato Lovric (altissimo), Amoura, in fuorigioco, e Bottani (fuori). Il finale è stato un continuo saliscendi, con il San Gallo in pressione e il Lugano pronto a ripartire. Il risultato però non è più cambiato.