Baumann 3 Ma che cosa combina? Il suo è un errore clamoroso, una di quelle gaffe che ti fanno arrossire all’istante. Il salvataggio su Youan non basta per il perdono.

Daprelà 5 Fabio disputa una prova solidissima. Soprattutto nel primo tempo, quando mette pezze a ripetizione. Come il migliore dei sarti.

Maric 4,5 Anche la gara del centrale bianconero è positiva. Il San Gallo spinge, è vero, ma dalla sua parte non passa praticamente mai.

Ziegler 4,5 Quando Facchinetti si fa male, e al suo posto entra Yuri, non fa sicuramente i salti di gioia. Nel complesso sbaglia poco o nulla, anche se la rete nasce dal suo lato.

Custodio 4 Non lascia il segno. Forse perché impegnato per buona parte del match a chiudere spazi alla manovra sangallese. Manca, di riflesso, in fase di costruzione.