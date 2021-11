Saipi 4,5 Partita attenta per il giovane portiere bianconero. In almeno tre occasioni deve inoltre disinnescare le pericolose conclusioni granata.

Lavanchy 5 Primo tempo timido, poi una ripresa straripante. Il suo ardore viene premiato con l’assist che porta alla rete decisiva di Sabbatini.

Maric 4,5 Non perfetto sul gol granata, quando si fa infilare insieme ai compagni di reparto. Il resto del match, però, lo conduce con ordine ed esperienza.

Daprelà 4 Solidità a corrente alternata. E qualche svarione di troppo.

Ziegler 4 Non la sua migliore prestazione. Tende a farsi trascinare in avanti, lasciando scoperto il fianco sinistro. Comunque non molla mai.

Abubakar 4,5 La solita grande corsa e diverse puntate che costringono l’esperto Clichy a una gara di puro contenimento.

Sabbatini 5 Il dolcetto,...