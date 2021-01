Ventiquattro ore dopo il Servette, anche la squadra di Fabiio Celestini è quindi interessata dalla misura restrittiva, mentre la ripresa ufficiale del campionato (al netto dei recuperi) è prevista per il prossimo weekend. All’inizio della settimana, quattro giocatori del Lucerna sono risultati positivi. Sabato, una nuova batteria di test ha rivelato che altri elementi dello spogliatoio sono stati colpiti. Dopo aver discusso con il medico cantonale, si è deciso di lasciare l’intera squadra in isolamento a casa.

Naturalmente, l’amichevole contro Kriens prevista per domenica è annullata. Il club di Lucerna è in contatto con la SFL per trovare nuove date per le partite di Super League contro il Lugano (24 gennaio) e il San Gallo (27 gennaio).