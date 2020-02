Forte, fortissima in campionato e se possibile ancora più intrattabile in Europa. È un’Atalanta da sogno quella che, nell’andata degli ottavi di Champions League, ha strapazzato il Valencia. Gli spagnoli non ci hanno capito nulla, in un San Siro vestito a festa per l’occasione. La Dea ha vinto, anzi ha stravinto. 4-1 il risultato finale, merito della doppietta di Hateboer, nonché dei gol di Ilicic e dell’elvetico Freuler. Per gli spagnoli ha segnato Cheryshev. Un gol, quest’ultimo, che mantiene acceso un lumicino di speranza sul fronte Valencia.