Lucien Favre non è uscito indenne dal naufragio casalingo del Borussia Dortmund contro lo Stoccarda in Bundesliga (1-5). Il vodese è stato rimosso dall’incarico all’indomani del kappaò. I dirigenti dei gialloneri non hanno dunque concesso all’allenatore, 63 anni, di provare a raddrizzare il timone martedì a Brema e venerdì a Berlino contro l’Union di Urs Fischer. Favre era alla guida del Borussia dall’estate 2018. Con lui la squadra aveva concluso per due volte al secondo posto in Bundesliga, alle spalle dell’inarrivabile Bayern Monaco, qualificandosi per tre volte agli ottavi di Champions League. La scorsa stagione era arrivata anche la Supercoppa tedesca. Favre era sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con il Dortmund. Il romando avrebbe dovuto incontrare i dirigenti il prossimo gennaio per un eventuale rinnovo dell’accordo. Se è vero che ha affermato più volte di non voler allenare in Svizzera, compresa la Nazionale, Favre non ha mai nascosto di voler tentare una nuova avventura all’estero. In Inghilterra dove non ha mai allenato o ancora in Francia, dove è molto apprezzato dopo il suo passaggio a Nizza fra il 2016 e il 2018.