La Serie A italiana sta per tornare. A porte chiuse, con ventuno, nuove regole dettate dal gruppo dei medici sportivi onde evitare il propagarsi del coronavirus all’interno di spogliatoi e stadi vuoti. Bene, ma come cambieranno le dinamiche in campo? Lo abbiamo chiesto a Lucio Bizzini, psicologo ed ex nazionale svizzero.

Lucio Bizzini ha alle spalle 41 partite in rossocrociato, oltre ad una lunga carriera in Lega Nazionale. Tutta in Romandia, fra Chênois, Servette e infine Losanna. Tutta in Romandia perché, oltre a dare i calci ad un pallone, questo difensore insisteva per portare avanti un altro percorso. All’università di Ginevra. Laurea nel 1977 e dottorato di ricerca nel 1985. Un calciatore trasformatosi in psicologo, per farla breve. A cui, appunto, ci siamo rivolti per capire come sarà...