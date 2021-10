Alla fine la vendemmia bianconera è stata ricca. Gustosa. Bella in tutti i sensi. Sarà che la festa d’autunno in corso in città ha inebriato la squadra di Mattia Croci-Torti. Capace di trovare la seconda vittoria consecutiva, battendo il Losanna a Cornaredo. È finita 2-0, sotto gli applausi del pubblico, purtroppo scarso considerata anche l’infelice concomitanza alla Cornèr Arena. Poco male, perché chi c’era si è divertito. Eccome. Certo, ci sono voluti 77 minuti. E qualche mugugno, per le tante, troppe occasioni da rete scialacquate da Sabbatini e compagni. Alla fine, dicevamo, il Lugano ha però colto i frutti del proprio lavoro. Un grappolo dolcissimo, giunto a maturazione dopo l’ingresso di Amoura. Già, l’algerino è stato il grande protagonista della serata. Subentrato a poco più di venti...