È l'ora di Asumah Abubakar. In cerca di reti dopo diverse prove troppo sterili, Maurizio Jacobacci ha deciso di operare un cambio in attacco in vista della sfida di questo pomeriggio a San Gallo. Il neo-arrivato ex Kriens prende il posto dello svedese Alexander Gerndt - spento nelle ultime uscite - e assieme a Bottani avrà il compito di guidare il reparto avanzato dei bianconeri. Per il 23.enne dal doppio passaporto - ghanese e portoghese - si tratta della prima chance da titolare con il club sottocenerino, dopo aver disputato qualche scampolo di partita mercoledì a Cornaredo contro lo Young Boys.



Da segnalare anche un altro cambio nella formazione che scenderà in campo dal primo minuto al Kybunpark: Covilo torna ad accomodarsi in panchina lasciando spazio al rientrante Lovric, che ha scontato la squalifica di un match.



A San Gallo i bianconeri vanno a caccia di un successo che sfugge ormai da sei turni.



La formazione titolare: Baumann; Kecskés, Maric, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Lovric, Guerrero; Bottani, Abubakar

La panchina: Soldini, Facchinetti, Opara, Covilo, Macek, Gerndt, Ardaiz.